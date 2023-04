Umweltministerium startet Artenschutz-Offensive

Das Land Niedersachsen will sich mit Millioneninvestitionen gegen das Artensterben stemmen. „Wir haben keine Zeit zu verlieren, sondern wir müssen unwiederbringliche Arten retten“, sagte Landesumweltminister Christian Meyer (Grüne) am Montag zur neuen Artenschutz-Offensive. Dazu erhöhe der Bund die Mittel für den Sonderrahmenplan Insektenschutz um 3,7 Millionen Euro, das Land schieße 2,5 Millionen Euro hinzu: „Damit stehen mehr als sechs Millionen Euro noch dieses Jahr für den Artenschutz zusätzlich zur Verfügung.“ Bundes- und landesweit gingen die Insekten- und Wiesenvogelbestände teils um bis zu 80 Prozent zurück.

Etwa die Hälfte der für die bestehenden „Roten Listen“ untersuchten heimischen Arten in Niedersachsen gilt den Angaben zufolge als gefährdet, zahlreiche Arten seien vom Aussterben bedroht. Die Vogelbestände in der Agrarlandschaft seien seit der Jahrtausendwende um rund 40 Prozent geschrumpft, sagte Meyer. „Die Geschwindigkeit

der Aussterberate von Arten und die Lebensraumzerstörung war nie größer und ist in weiten Teilen menschengemacht.“

