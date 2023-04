450 Millionen Euro: Stiebel Eltron investiert in Holzminden

Der Wärmepumpenhersteller Stiebel Eltron investiert wegen der wachsenden Nachfrage an seinem Stammsitz in Holzminden 450 Millionen Euro. Zudem soll dort die Mitarbeiterzahl in der Wärmepumpenfertigung bis 2027 von 400 auf 1200 aufgestockt werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. „Stiebel Eltron schafft mit der Energiewende neue Arbeitsplätze in Deutschland“, sagte Geschäftsführer Kai Schiefelbein.