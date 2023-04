Wesertunnel wird wegen Wartungsarbeiten nachts gesperrt

Der Wesertunnel, der die Landkreise Wesermarsch und Cuxhaven verbindet, wird in dieser Woche wegen Wartungsarbeiten nachts zeitweise gesperrt. Auf der Bundesstraße 437 sei daher in diesem Bereich mit Behinderungen zu rechnen, teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Der Tunnel sei von Donnerstag, 19.00 Uhr, bis Freitag, 5.00 Uhr, nicht befahrbar. Die Weserfähre zwischen Brake und Sandstedt richtet einen Ersatzverkehr ein.

Stotel (dpa/lni). Der Wesertunnel, der die Landkreise Wesermarsch und Cuxhaven verbindet, wird in dieser Woche wegen Wartungsarbeiten nachts zeitweise gesperrt. Auf der Bundesstraße 437 sei daher in diesem Bereich mit Behinderungen zu rechnen, teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Der Tunnel sei von Donnerstag, 19.00 Uhr, bis Freitag, 5.00 Uhr, nicht befahrbar. Die Weserfähre zwischen Brake und Sandstedt richtet einen Ersatzverkehr ein.

Die Röhre in Fahrtrichtung von der Autobahn 27 zur Bundesstraße 212 sollte jeweils von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr von Montag auf Dienstag und von Dienstag auf Mittwoch gesperrt werden. Zur gleichen Uhrzeit ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Röhre in Fahrtrichtung zur A 27 betroffen. Den Angaben zufolge nutzt die Feuerwehr die Wartungsarbeiten und die damit verbundenen Sperrungen auch für eine Einsatzübung im Tunnel.

