Patrick Stühlmeyer hat das erste Springen der Riders Tour 2023/24 gewonnen. Der Osnabrücker setzte sich am Sonntag im Großen Preis des Turniers in Hagen am Teutoburger Wald auf Drako de Maugre durch. Mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt im zweiten Umlauf verwies der 32-Jährige mit seinem Hengst den Iren Eoin Mcmahon auf Chakra und Eiken Sato aus Japan auf Chadellano auf die Plätze zwei und drei. Stühlmeyer sicherte sich 13.150 Euro Siegprämie. Insgesamt hatten sich 13 Paare für den zweiten Umlauf qualifiziert, acht von ihnen blieben ohne Strafpunkte.

Riders Tour Springreiter Stühlmeyer siegt in Hagen

Hagen a.T.W.. Patrick Stühlmeyer hat das erste Springen der Riders Tour 2023/24 gewonnen. Der Osnabrücker setzte sich am Sonntag im Großen Preis des Turniers in Hagen am Teutoburger Wald auf Drako de Maugre durch. Mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt im zweiten Umlauf verwies der 32-Jährige mit seinem Hengst den Iren Eoin Mcmahon auf Chakra und Eiken Sato aus Japan auf Chadellano auf die Plätze zwei und drei. Stühlmeyer sicherte sich 13.150 Euro Siegprämie. Insgesamt hatten sich 13 Paare für den zweiten Umlauf qualifiziert, acht von ihnen blieben ohne Strafpunkte.

Die Riders Tour führt über insgesamt acht Etappen. Nächste Station ist die Pferd International im Mai in München. Das Finale findet im Februar in Neumünster in der Halle statt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen