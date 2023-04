Verkehr Stark betrunkene E-Scooter-Fahrer in Verden erwischt

Mit jeweils rund 2,6 Promille hat die Polizei zwei Betrunkene in Verden (Aller) auf einem E-Scooter gestoppt. Der 32-jährige Mann und die gleichaltrige Frau waren abwechselnd gefahren und dabei am Samstagabend einer Streife aufgefallen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.