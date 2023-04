Zwei Leichtverletzte bei Brand zweier Wohnmobile

Zwei abgestellte Wohnmobile sind in Badbergen (Landkreis Osnabrück) aus noch ungeklärter Ursache komplett ausgebrannt. Als das Feuer am späten Samstagabend ausbrach, schliefen die beiden Besitzer in ihren Fahrzeugen, wie die Polizei mitteilte. Einer von ihnen - ein 37-Jähriger - rettete sich selbstständig aus seinem Wohnmobil. Er erlitt leichte Brandverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den 36-Jährigen im anderen Wohnmobil mussten Ersthelfer zunächst wecken, er blieb jedoch unverletzt. Ein anderer Mann im Alter von 46 Jahren erlitt zudem ein Knalltrauma, als eine Gasflasche durch den Brand explodierte. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.