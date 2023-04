Aufatmen bei Magdeburg nach 2:1-Erfolg in Braunschweig

Braunschweig. Der 1. FC Magdeburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen enorm wichtigen Auswärtssieg gelandet und nun 35 Punkte auf dem Konto. Bei Eintracht Braunschweig gewannen die Magdeburger am Samstagabend mit 2:1 (1:0). Moritz Broni Kwarteng (22.) brachte die Magdeburger in Führung, Tatsuya Ito (63.) erhöhte traumhaft, bevor Anthony Ujah (69.) zum Endstand verkürzte.

Damit schlossen die Magdeburger vier Spiele gegen die direkte Konkurrenz mit sieben von zwölf möglichen Punkten ab. Die Chancen auf den Klassenerhalt sind deutlich gestiegen. Von Tabellenrang zwölf kann Magdeburg die Spiele gegen die Spitzenteams HSV und Heidenheim nun etwas beruhigter angehen.

Gegen Braunschweig zeigte Magdeburg vor 23 325 Zuschauern die Effizienz, die bei der schmerzhaften Heimpleite gegen Sandhausen gefehlt hatte: Drei Schüsse aufs Tor brachten zwei Treffer.

Der FCM musste wegen Verletzungen und Gelbsperren auf zahlreiche Spieler verzichten, konnte in Braunschweig nicht einmal die Bank komplett füllen. Daniel Heber kehrte nach einer Rotsperre ebenso zurück in die Startelf wie Kwarteng und Kai Brünker, der erstmals in diesem Jahr von Beginn an spielen durfte.

Die unterschiedlichen Ansätze beider Teams waren von Beginn an sichtbar - Braunschweig verteidigte tief, setzte aufs Umschaltspiel, während Magdeburg die Lücken in der Löwenabwehr suchte. Doch das Tor machte der FCM nach einem Umschaltmoment: Kwarteng wurde von Brünker geschickt, tanzte einen Verteidiger aus und schob unter dem herausstürzenden Torwart ein. Braunschweig wurde im Anschluss zwar offensiver, bis auf einen Abschluss von Jannis Nikolaou (43.) sprang aber nichts Gefährliches heraus.

Nach der Pause klärte Herbert Bockhorn auf der Linie einen etwas verunglückten Abschluss von Antony Ujah (58.). Kurz darauf erhöhte der eingewechselte Ito (63.) mit einem Tor von der Strafraumgrenze in den Winkel auf 2:0. Braunschweig antwortete mit Ujahs Treffer zum Anschluss. Magdeburg hatte ohne die verletzt ausgeschiedenen Brünker und Kwarteng zunehmend Probleme, den Ball in der gegnerischen Hälfte zu halten und Braunschweig kam so zu mehr Drucksituationen. Die Schlussminuten waren zwar spannend, aber Torchancen gab es außer Bell Bells Pfostentreffer (74.) keine mehr.

