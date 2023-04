Bovenschulte für niedrigen Industriestrompreis

Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) möchte mit einem zeitweise subventionierten Industriestrompreis die Abwanderung von Firmen verhindern. „Wir brauchen dringend einen speziellen Transformationsstrompreis, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer energieintensiven Unternehmen zu erhalten“, sagte er im Interview der „Welt am Sonntag“. Das sei fraglos eine Subvention, „aber die ist notwendig“. Der Transformationsstrompreis solle so lange greifen bis ausreichend günstiger Strom aus erneuerbaren Energien zur Verfügung stehe.

„Um diesen Zeitraum möglichst kurz zu halten, müssen beim Ausbau der Erneuerbaren jetzt alle Register gezogen werden“, sagte Bovenschulte der Zeitung. Dazu gehöre auch, in den Häfen an Nord- und Ostsee rasch die notwendige Infrastruktur zu schaffen. „Ohne leistungsfähige Energiewende-Häfen werden sich die sehr ehrgeizigen Ausbauziele im Bereich der Offshore-Windenergie nicht erreichen lassen.“ Das Land Bremen plane in Bremerhaven einen solchen Energy Port.

