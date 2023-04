Situation städtischer Haushalte ist besorgniserregend

Angesichts angespannter Haushaltslagen in vielen Kommunen drängt der Niedersächsische Städtetag auf eine größere finanzielle Unterstützung durch das Land und eine gerechtere Lastenteilung. „Die Situation der städtischen Haushalte ist besorgniserregend. Viele Städte schreiben nie dagewesene Verluste“, sagte der Vorsitzende der Oberbürgermeisterkonferenz und Oberbürgermeister der Stadt Hameln, Claudio Griese, am Freitag in einer Mitteilung des Verbandes. Er forderte, Land und Kommunen müssten einen Pakt für die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommunen schließen. Sonst würden viele Städte in die Überschuldung abgleiten und ihre Handlungsfähigkeit einbüßen, warnte Griese.