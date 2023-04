Klausel-Problem gelöst: Börner verlängert Vertrag

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den Vertrag mit seinem erfahrenen Abwehrspieler Julian Börner bis 2025 verlängert. Das gab der Club am Freitag bekannt. In der kommenden Saison soll der 32-Jährige noch zum Profikader gehören und 2024 dann als Führungsspieler in die zweite Mannschaft wechseln.