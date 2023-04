Viele Uraufführungen am Schauspiel Hannover

Das Schauspiel Hannover setzt auf neue Stücke: In die Spielzeit 2023/2024 startet das Haus im Spätsommer mit 22 Neuproduktionen, darunter 10 Erst- und Uraufführungen. Eröffnet wird die Spielzeit am 8. September mit „Richard III.“ - der Uraufführung einer Bearbeitung des Shakespeare-Dramas von Michel Decar. „Unser Fokus liegt in der kommenden Spielzeit auf der Fragilität des Menschen, auf seiner Offenheit und Verletzlichkeit“, sagte Schauspiel-Intendantin Sonja Anders am Freitag. Sie übernimmt im August 2025 den Intendantenposten am Hamburger Thalia Theater.