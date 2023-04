Heidemark warnt vor neuen Haltungsvorgaben

Vierzehn Wochen alte Puten stehen in einem Stall.

Das niedersächsische Unternehmen Heidemark, nach eigenen Angaben Europas größter Vermarkter von Putenfleisch, warnt vor neuen geplanten Regeln zur Haltung von Mastputen. „Wenn die Gesetzesänderung, so wie vom Bundeslandwirtschaftsministerium vorgeschlagen, hundertprozentig umgesetzt wird, dann wird es dazu führen, dass wir uns langsam aus dem deutschen Markt bewegen werden“, sagte der Geschäftsführende Gesellschafter Christopher Kalvelage am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Ahlhorn (Landkreis Oldenburg).