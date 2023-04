Reisende und Pendler müssen am Freitag auch in Niedersachsen und Bremen wieder mit Einschränkungen im Bahnverkehr rechnen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat die Beschäftigten von bundesweit rund 50 Eisenbahnunternehmen dazu aufgerufen, von 3.00 Uhr morgens bis 11.00 Uhr vormittags die Arbeit niederzulegen. Laut Deutscher Bahn wird der Fernverkehr deswegen bis 13.00 Uhr eingestellt und läuft anschließend nur schrittweise wieder an. Der Regionalverkehr der DB falle vormittags „weitestgehend“ aus.

„Streik!“ steht auf der Warnweste einer Teilnehmerin am Warnstreik.

EVG Warnstreik lähmt Bahnverkehr in Niedersachsen und Bremen

Die Nordwestbahn teilte mit, der Streik könne auch Auswirkungen auf den Betrieb in ihrem Netz haben. Die S-Bahn Hannover erklärte, man gehe davon aus, dass man gezwungen sei, den Betrieb einzustellen. Metronom, Enno und Erixx sind nach eigenen Angaben nicht direkt vom Streik betroffen, allerdings könne der Streik auch dort zu Verzögerungen, Verspätungen, Ausfällen oder auch zur Einstellung des Zugverkehrs führen. Reisende sollten auf Fahrten am Freitagvormittag verzichten und mit Einschränkungen bis in den Abend hinein rechnen.

