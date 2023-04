Wunsch nach Partnerschaft mit ukrainischer Region

Möglichst zeitnah will Niedersachsen eine Partnerschaft mit einer ukrainischen Region eingehen. Das bekräftigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev.

Hannover (dpa/lni). Möglichst zeitnah will Niedersachsen eine Partnerschaft mit einer ukrainischen Region eingehen. Das bekräftigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev.

Man wolle relativ schnell zu so einer Partnerschaft kommen, sagte der Ministerpräsident in einem Video auf Instagram. Mit welcher Region das Land eine Partnerschaft eingehen will, ist bislang nicht bekannt.

„Wir stehen auf der Seite der Ukraine. Wir stehen auf der Seite der Opfer eines verbrecherischen Angriffs“, betonte Weil. Makeiev traf sich am Donnerstag ebenfalls mit den Vorsitzenden der vier Landtagsfraktionen.

Das Land unterstützt die Ukraine unterdessen weiter - am Donnerstag wurden laut Innenministerium acht Feuerwehrfahrzeuge, fünf tragbare Feuerwehrpumpen sowie zehn Stromerzeuger übergeben.

