Straßenbehörde hat 52.000 Tonnen Salz gestreut

Hannover (dpa/lni). In der zu Ende gehenden Wintersaison hat die Niedersächsische Straßenbehörde 52.000 Tonnen Salz gestreut. Ein Fünftel davon sei im Harz verteilt worden, wo es am Freitag noch einmal geschneit hatte, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Von den 145.000 Tonnen im besonders kalten Winter 2012/2013 war der Winterdienst dieses Mal weit entfernt. „Ohne das Engagement unserer Kolleginnen und Kollegen käme unser Land im Winter zum Stillstand“, sagte der Präsident der Behörde, Eric Oehlmann. Es würden viele Unfälle passieren und Schulen oder Betriebe wären nicht erreichbar.

Insgesamt 1100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren von November an für 16.200 Straßen- und 9200 Radwegkilometer zuständig und ständig in Bereitschaft. Sie sorgen dafür, dass die Fahrbahnen um spätestens sechs Uhr morgens griffig sind. Sie waren den Angaben nach mit rund 650 Fahrzeugen im Einsatz. Der April ist der letzte Monat der Saison für sie.

Der Füllstand der Depots sank in diesem Winter nur von 72.000 auf 55.000 Tonnen Salz, da bereits während der Saison neue Lieferungen ankamen. Bis zum nächsten Winter sollen die 113 Lager maximal gefüllt sein, mit zusammen 86.000 Tonnen. Zudem stehen in den warmen Monaten Schulungen für die Mitarbeiter und Revisionsarbeiten an den Fahrzeugen an.

