Werder rechnet beim Auswärtsspiel bei Hertha mit Füllkrug

Werder Bremen kann im richtungsweisenden Auswärtsspiel bei Hertha BSC sehr wahrscheinlich wieder auf Torjäger Niclas Füllkrug bauen. Der Nationalstürmer nahm am Donnerstag nach Wadenproblemen komplett am Training des Fußball-Bundesligisten teil, nachdem er beim 1:2 gegen Freiburg am Sonntag noch gefehlt hatte. „Wir müssen jetzt abwarten, wie er reagiert“, sagte Bremens Trainer Ole Werner. „Aber heute konnten alle Spieler trainieren, das ist schon einmal positiv“, sagte der Werder-Coach.