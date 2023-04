Rossmann weitet Sortiment auf Partnerläden in China aus

Die Drogeriemarktkette Rossmann will ihr bisheriges Online-Geschäft in China um Angebote in stationären Filialen eines Partners erweitern. Dabei geht es um eine Zusammenarbeit mit den Supermärkten des Unternehmens Freshippo - einem Handelsableger des chinesischen Internet-Riesen Alibaba, der auch einen Bringdienst betreibt. Zunächst sollen Produkte wie Putz- und Reinigungsmittel, später auch andere Waren in rund 300 Läden von Freshippo unterkommen, kündigte Rossmann am Donnerstag an.