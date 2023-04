Nach Hundekot-Attacke: Staatsoper hat neuen Ballettchef

Blick auf die Staatsoper in Hannover.

Nach der Hundekot-Attacke des Choreografen Marco Goecke auf eine Kritikerin hat die Staatsoper Hannover einen neuen Ballettchef. Goeckes bisheriger Vize Christian Blossfeld habe die Leitung der Compagnie in Hannover übernommen - damit sei er nicht mehr nur kommissarischer Ballettchef, sagte Intendantin Laura Berman am Donnerstag. Ihr Vertrag laufe bis 2029 und „das machen wir zusammen“, erklärte Berman mit Blick auf die Vertragslaufzeit Blossfelds. Dieser betonte, die Stücke seines Vorgängers seien das Fundament des Repertoires. Berman bezeichnete Goecke als „einen der wichtigsten Choreografen unserer Zeit“. Auch in der neuen Spielzeit 2023/2024 führt das Theater Stücke von Goecke auf.