Ministerpräsident eröffnet Landesgartenschau Höxter

Höxter. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) eröffnet am Donnerstag (11.00 Uhr) die Landesgartenschau (Laga) in Höxter. Bis zum 15. Oktober 2023 zeigen Gärtner und Landschaftsbauer ihre Kunst im Weserbergland an der Landesgrenze zu Niedersachsen und Hessen. Begleitet wird die Schau im Schatten des Welterbes Schloss Corvey von einem umfangreichen Kulturprogramm. Am Eröffnungstag werden auch die Ministerinnen Silke Gorißen (CDU, Landwirtschaft) und Ina Brandes (CDU, Kultur) erwartet.

Die Landesgartenschau auf 31 Hektar zeichnet sich durch die Verbindung des Weltkulturerbes Corvey über den sogenannten Weserbogen mit Höxters Altstadt und den Wall um die Stadt aus. Die Veranstalter hoffen auf rund 400.000 Besucher in den sechs Monaten bis Oktober.

