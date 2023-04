Lagerhalle eines Wertstoffhofs in Vollbrand

In der Lagerhalle eines Wertstoffbetriebs in Braunschweig ist am Mittwoch ein Großbrand ausgebrochen. Nach Auskunft der Polizei seien sehr viele Feuerwehren vor Ort. Da der Wertstoffhof außerhalb der Stadt liege, seien keine Wohnhäuser in der Nähe, sagte ein Polizeisprecher. Ob sich Menschen in der Halle befanden konnte der Sprecher nicht sagen.