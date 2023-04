14-Jährige aus Bückeburg seit Montag vermisst

Eine 14-Jährige aus Bückeburg wird seit Montag vermisst. Am Mittwoch veröffentlichte die Polizei ein Foto des Mädchens und bittet um Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort. Laut den Beamten wurde sie zuletzt um 7.45 Uhr am Montag in ihrer Schule im Landkreis Schaumburg gesehen.