Erpressung mit Nacktbildern nach Online-Flirts nimmt zu

Immer mehr Menschen in Niedersachsen werden nach vermeintlichen Online-Flirts Opfer von Erpressern. Kriminelle bringen sie in Video-Chats dazu, sich vor der Webcam auszuziehen und sexuelle Handlungen auszuführen. Anschließend drohen sie, die Nacktbilder oder Sexvideos im Internet zu veröffentlichen, wie das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen am Mittwoch mitteilte. Verlangt würden dann Geldzahlungen. Die Erpressung auf sexueller Grundlage wird auch Sextortion genannt.