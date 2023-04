Sprengel Museum: 19 neue Räume werden eröffnet

Unter dem Titel „Abenteuer Abstraktion“ hat das Sprengel Museum in Hannover seine bedeutende Sammlung mit Kunst von der Moderne bis zur Gegenwart neu geordnet. Die 19 neu gestalteten Räume werden am Sonntag (23. April) bei freiem Eintritt mit Kurzführungen und einer offenen Werkstatt eröffnet. Herzstücke seien die Nachbauten von Kurt Schwitters' Merzbau (1933) sowie El Lissitzkys Kabinett der Abstrakten (1927), teilte das Museum am Mittwoch mit. Darüber hinaus wurde ein neuer Bereich geschaffen, der sich der Kunst von Künstlerinnen und Künstlern in der Zeit des Nationalsozialismus widmet.

Hannover (dpa/lni). Unter dem Titel „Abenteuer Abstraktion“ hat das Sprengel Museum in Hannover seine bedeutende Sammlung mit Kunst von der Moderne bis zur Gegenwart neu geordnet. Die 19 neu gestalteten Räume werden am Sonntag (23. April) bei freiem Eintritt mit Kurzführungen und einer offenen Werkstatt eröffnet. Herzstücke seien die Nachbauten von Kurt Schwitters' Merzbau (1933) sowie El Lissitzkys Kabinett der Abstrakten (1927), teilte das Museum am Mittwoch mit. Darüber hinaus wurde ein neuer Bereich geschaffen, der sich der Kunst von Künstlerinnen und Künstlern in der Zeit des Nationalsozialismus widmet.

Die neue Sammlungspräsentation vereint Malerei, Skulptur, Grafik, Foto und raumgreifende Medienkunstwerke sowie Filme. Zu sehen sind Werke unter anderem von Piet Mondrian, Hans Arp, Paul Klee, Pierre Soulages, K.O. Götz, Pia Fries und Wolfgang Tillmans.

In der Sammlung des Hauses am Maschsee befinden sich zahlreiche Hauptwerke von Künstlern der Klassischen Moderne wie etwa von Emil Nolde. Dies sei ein Grund dafür, dass das Sprengel Museum Hannover in der Kunstwelt international in der ersten Liga spiele, sagte Isabel Schulz. Sie kuratierte „Abenteuer Abstraktion“ gemeinsam mit Julius Osman. Die Umgestaltung der Räume im Untergeschoss war auch wegen Brandschutzmängeln notwendig geworden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen