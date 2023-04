Polizei warnt: Junger Luchs streunt durch Harz-Ort Braunlage

Ein junger Luchs ist friedlich durch den Harz-Ort Braunlage gestreunt. Den Wildkatzen sollte man jedoch nicht zu nahe zu kommen, warnte die Polizei am Mittwoch. In den vergangenen Monaten kam es bereits häufiger zu Begegnungen mit Luchsen und vereinzelt auch Tierrissen durch die Wildkatze.

Bewohner meldeten den Luchs in Braunlage am Dienstagabend der Polizei. Er soll unter anderem im Kurpark gesehen worden sein. Gefährdet wurde den Angaben nach niemand.

Solange ein Luchs in der Nähe unterwegs sei, sollten Haustiere besonders beaufsichtigt und Hunde an der Leine geführt werden, empfahl der Luchsexperte des Nationalparks Harz, Ole Anders. Er war auch an der Wiederansiedlung des Tieres im Harz beteiligt. Wenn Bewohner einen Luchs sehen, sollen sie sich bei der Polizei oder Ole Anders melden. Generell gehe von dem Tier - anders als beim Wolf - nur eine geringe Gefahr für Menschen und deren Nutztiere aus.

