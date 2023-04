Europäische Mathe-Olympiade: Göttingerin holt Goldmedaille

Eine 17-Jährige aus Göttingen hat bei der Europäischen Mathe-Olympiade für Mädchen eine Goldmedaille gewonnen. Vera Lavrovra sicherte sich im slowenischen Portorož als eine von vier Deutschen Edelmetall, wie die deutsche Talentförderung Bildung & Begabung am Mittwoch mitteilte. Es war demnach das beste Abschneiden deutscher Mathematikerinnen bei dem Turnier, an dem in diesem Jahr 240 Jugendliche aus 54 Ländern teilnahmen.