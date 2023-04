Grizzlys Wolfsburg verlängern mit Jung-Torwart Albrecht

Die Grizzlys Wolfsburg haben den Vertrag mit Torwart Ennio Albrecht um ein Jahr verlängert. Das teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Mittwoch mit. Der 22-Jährige war im vergangenen Sommer von den Blue Devils Weiden nach Wolfsburg gewechselt, kam bislang in der DEL aber noch nicht zum Einsatz. Auch in der neuen Saison wird Albrecht erst einmal die Rolle des Ersatztorhüters einnehmen. „Zunächst ist geplant, dass er bei einem unserer Kooperationspartner zum Einsatz kommen wird“, sagte Wolfsburgs Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.