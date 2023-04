Habeck: Deutsche Wirtschaft ist „superleistungsfähig“

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Bereitschaft der Industrie zum Wandel gelobt. „Die deutsche Wirtschaft ist superleistungsfähig“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag nach einem Rundgang über die Hannover Messe. „Die Stimmung, die die Messe verbreitet, ist eine des Aufbruchs, eine der Innovationsbereitschaft, eine des Wollens. Das ist natürlich genau das, was wir im Moment brauchen, aus zwei schweren ökonomischen Krisen herauskommend“, ergänzte er mit Blick auf die Corona-Pandemie und die Energiekrise. „Was man hier sehen kann, ist, wie sich der Wirtschaftsstandort Deutschland wandelt.“

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen, 2.v.l), Bundeswirtschaftsminister, steht am Stand von Phoenix Contact auf der Hannoverer Messe.

Hannover (dpa/lni). Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Bereitschaft der Industrie zum Wandel gelobt. „Die deutsche Wirtschaft ist superleistungsfähig“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag nach einem Rundgang über die Hannover Messe. „Die Stimmung, die die Messe verbreitet, ist eine des Aufbruchs, eine der Innovationsbereitschaft, eine des Wollens. Das ist natürlich genau das, was wir im Moment brauchen, aus zwei schweren ökonomischen Krisen herauskommend“, ergänzte er mit Blick auf die Corona-Pandemie und die Energiekrise. „Was man hier sehen kann, ist, wie sich der Wirtschaftsstandort Deutschland wandelt.“

Die Hannover Messe gilt als weltweit führende Industrieschau. Rund 4000 Aussteller präsentieren sich dort in dieser Woche. Kernthemen sind klimafreundliche Abläufe in der Industrie wie die Umstellung auf grünen Wasserstoff als Energieträger sowie die Vernetzung von Produktionsprozessen und Daten unter dem Schlagwort Industrie 4.0.

Ein Beispiel für die Transformation ist der Stahlkonzern Salzgitter, der in der Produktion künftig statt auf Kohle oder Erdgas auf Wasserstoff setzen will, der mit Strom aus erneuerbaren Quellen gewonnen wird. Der Bund unterstützt dieses Projekt mit rund 700 Millionen Euro, das Land Niedersachsen schießt 300 Millionen Euro zu. Am Dienstag übergaben Habeck und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) einen entsprechenden Förderbescheid.

