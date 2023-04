Bremer CDU will mehr Sicherheit mit Videoaufzeichnungen

Mit einem Ausbau der Videoüberwachung will die Bremer CDU das Sicherheitsgefühl der Menschen im Bundesland Bremen verbessern. Das geht aus einem Zehn-Punkte-Plan hervor, den die Partei am Dienstag in Bremen vorstellte. „Keine Partei steht so entschieden für die innere Sicherheit, wie die CDU es immer getan hat und auch in Zukunft tun wird“, sagte der Spitzenkandidat der Partei für die Bürgerschaftswahl, Frank Imhoff.