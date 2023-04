Polizist bei Schlägerei schwer verletzt

Bei einer Schlägerei mit Dutzenden Beteiligten ist ein Polizist in Hildesheim schwer verletzt worden. Der Beamte sei geschlagen worden, als er in die Auseinandersetzung am frühen Montagabend eingriff, teilte die Polizei mit. Demnach sollen rund 35 Menschen beteiligt gewesen sein. Details zu weiteren Verletzten waren zunächst unklar.