„Koks-Taxi“ lieferte regelmäßig

Bremen (dpa/lni). Wegen bandenmäßigen Drogenhandels sind fünf Männer in Bremen zu Haftstrafen von sechs Jahren und drei Monaten und mehr verurteilt worden. Gegen einen Angeklagten verhängte die Strafkammer zehn Jahre und sechs Monate, wie ein Gerichtssprecher am Montag sagte. Bei diesem Mann wurden auch 1,2 Millionen Euro Vermögen eingezogen.

Die Angeklagten handelten in Bremerhaven vor allem mit Kokain. Sie sollen zwischen März 2020 und Oktober 2021 einen Umsatz von 1,5 Millionen Euro gemacht haben. Kunden bestellten über verschlüsselte Handys und ließen sich die Droge von dem „Koks-Taxi“ liefern. Bei Durchsuchungen hatte die Polizei bei den Angeklagten 17 Kilogramm Kokain und 16 Kilogramm Cannabis gefunden. Allerdings waren die sogenannten Krypto-Handys doch nicht so abhörsicher wie gedacht. Französische Ermittler knackten die verschlüsselte Kommunikation und gaben die Daten als Beweismittel an ihre deutschen Kollegen weiter.

