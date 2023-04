Kanzler Scholz würdigt Partnerschaft mit Indonesien

Bundeskanzler Olaf Scholz rechnet mit einer engeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Indonesien. „Indonesien und Deutschland sind enge Partner und haben dieselben Werte“, sagte der SPD-Politiker am Montag am ersten Tag der Hannover Messe. Bei der weltweit führenden Industrieschau präsentiert sich Indonesien in diesem Jahr als Partnerland. „Das wird unsere Wirtschaftsbeziehung weiter stärken“, sagte Scholz.