Bundesliga Leverkusen-Coach Alonso mit fünf Veränderungen in Wolfsburg

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso hat sein Team vor dem Bundesligaspiel beim VfL Wolfsburg am Sonntag auf fünf Positionen verändert. Im Vergleich zum 1:1 in der Europa League am Donnerstag beim belgischen Club Union Saint-Gilloise beginnen Odilon Kossounou, Kerem Demirbay, Nadiem Amiri, Sardar Azmoun und Adam Hlozek. Dafür sitzen Nationalspieler Florian Wirtz, Jonathan Tah, Mitchel Bakker und Amin Adli auf der Bank. Exequiel Palacios steht nicht im Kader.