Vier Verletzte nach Streit mit Stichwaffen und Schlagstöcken

Bei einem Streit mit Schlagstöcken und Stichwaffen zwischen mehreren Menschen in Neustadt in der Region Hannover ist ein Mann schwer verletzt worden. Drei weitere seien leicht verletzt worden. Der Streit sei aus bisher unbekannten Gründen auf dem Parkplatz vor einem Elektronikmarkt in einem Gewerbegebiet ausgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Ein 18-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Ein 21-Jähriger, ein 20-Jähriger und ein 15-Jähriger wurden leicht verletzt. Sie alle kamen am Samstagnachmittag in ein Krankenhaus. Der Einsatz der Polizei dauerte rund vier Stunden.