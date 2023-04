„Wird immer schwerer“: SV Meppen kaum noch zu retten

Der SV Meppen ist in der 3. Fußball-Liga kaum mehr zu retten. Nach der 0:1 (0:0)-Niederlage bei Borussia Dortmund II hat der Tabellenletzte bereits einen Rückstand von elf Punkten auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Und 18 Zähler sind an den letzten sechs Spieltagen nur noch zu vergeben. Hinzu kommt: Fünf der letzten sechs Gegner gehören in der Tabelle zu den Top Sechs.