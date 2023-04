Umweltminister fordert beschleunigte Endlagersuche

Niedersachsens Umwelt- und Energieminister Christian Meyer (Grüne) hat eine gründliche, aber beschleunigte Suche nach einem sicheren Atomendlager gefordert. „Es sollte sich kein Bundesland dieser Suche versperren“, forderte Meyer am Samstag in Lingen vor dem Atomkraftwerk Emsland, das in der Nacht zum Sonntag abgeschaltet wird. „Es enden heute die Atomkraftwerke, aber der Müll bleibt“, sagte Meyer.