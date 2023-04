VfL Osnabrück schlägt Tabellenführer Elversberg

Der VfL Osnabrück hat in der 3. Fußball-Liga den souveränen Tabellenführer SV Elversberg geschlagen und seine Aufstiegschancen dadurch gewahrt. Vor 13.782 Zuschauern an der Bremer Brücke erzielte Ba-Muaka Simakala in der 79. Minute den Siegtreffer zum 1:0 (0:0)-Endstand.