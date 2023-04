Wichtiger Sieg für Oldenburg: Meppen kaum noch zu retten

Der VfB Oldenburg hat im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga einen wichtigen Auswärtssieg geschafft. Die Niedersachsen gewannen am Samstag mit 2:0 (2:0) beim FC Ingolstadt. Leon Deichmann (3. Minute) und Patrick Hasenhüttl (17.) trafen jeweils nach einem Eckball schon früh für den VfB. Am siebtletzten Spieltag der Saison waren ihre Tore beinahe schon überlebenswichtig, da die Oldenburger nach dem Sieg des Halleschen FC in Bayreuth weiterhin fünf Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz hat.