Baumpflanzaktion in Schierke bei nasskaltem Wetter

Trotz nasskalten Wetters haben am Samstag in Schierke am Fuß des Brockens Dutzende Freiwillige Bäume gepflanzt. An der neuen Rennrodelbahn in dem Tourismusort und an den sogenannten Mäuseklippen waren zusammen rund 85 Menschen aktiv, wie Organisator Thomas Reder am Samstagmittag sagte. Die Resonanz sei trotz des ungemütlichen Wetters groß, die Leute seien auch aus entfernteren Orten angereist. Der Regen habe am Vormittag aufgehört. Alles in allem sollten rund 15.000 Laubbäume gepflanzt werden. Was am Aktionstag nicht in die Erde gebracht werde, sollten später Profis pflanzen, so Reder.

Der Schierker Vermieter und Gastronom hatte eine Initiative zum Waldschutz gegründet. Er verwendet eigenen Angaben zufolge fünf Euro von jeder gebuchten Nacht in seinen Häusern, um damit bei Pflanzevents wie am Samstag neue Bäume im Harz zu pflanzen. Samt Spenden seien schon über 20.000 Euro zusammengekommen. Für die kommenden Jahre seien weitere Pflanzaktionen geplant.

Im Harz sterben die Fichten ab, die als Monokulturen von Menschenhand gepflanzt worden waren. Sie leiden unter dem Klimawandel, Stürmen und Schädlingen. Künftig soll ein widerstandsfähiger Mischwald entstehen. Die Pflanzaktion ist ein kleiner Beitrag.

