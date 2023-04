Zukunftslabore Zentrum für Klimaforschung wird in Braunschweig angesiedelt

Ein neues Zentrum für Klimaforschung in Niedersachsen (ZKfN) wird an der Technischen Universität Braunschweig eingerichtet. Die Ansiedlung werde mit 1,9 Millionen Euro vom Land unterstützt, teilte die Forschungseinrichtung am Freitag mit. Ziel sei es, die fachliche Expertise zu erweitern, um die Auswirkungen des Klimawandels besser zu verstehen und darauf reagieren zu können, sagte Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD).