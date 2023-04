Eggestein und Petersen mit dem SC Freiburg in Bremen

Der eine kommt zum ersten Mal als Werder-Gegner nach Bremen, der andere ist zum letzten Mal im Weserstadion zu Gast: Etwas mehr als anderthalb Jahre nach seinem Abschied tritt Maximilian Eggestein am Samstag (15.30 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga mit dem SC Freiburg erstmals in seiner alten Fußball-Heimat an. Der Mittelfeldspieler darf mit einem Einsatz rechnen. Anders sieht es bei Nils Petersen aus: Der 34-Jährige wird zu Beginn voraussichtlich auf der Bank sitzen. Nach seiner Rücktrittsankündigung wird er noch diesmal als Profi zu seiner einstigen Wirkungsstätte reisen.

„Er ist ein ganz toller Typ“, hob Petersens ehemaliger Werder-Teamkollege Clemens Fritz am Freitag die menschlichen Qualitäten des Stürmers hervor. „Wir haben privat sehr viel Zeit miteinander verbracht in Bremen. Er hat auch einen sehr guten Humor.“ Petersen sei jeden Morgen mit einem Lächeln zum Training gekommen.

„Er wollte einfach Fußball spielen“, meinte der heutige Leiter Profifußball und Scouting beim SV Werder. Er finde es beeindruckend, „was er für eine Karriere genommen hat, wie er sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat“. Petersen war von 2012 bis Ende 2014 in Bremen, eher er zum SC Freiburg wechselte.

Der 26-jährige Eggestein war 2011 nach Bremen gekommen und wurde bei Werder ausgebildet. Nach dem Abstieg der Bremer 2021 ging er kurz nach Beginn der Zweitliga-Saison nach Freiburg und ist mittlerweile Stammspieler im zentralen Mittelfeld.

„Sicherlich war das damals zu dem Zeitpunkt nachvollziehbar“, sagte Fritz zu dem Wechsel. „Er hat eine tolle Entwicklung genommen. Die war aber auch absehbar. Er war ja auch bei uns Leistungsträger. Er hat in Freiburg, denke ich, das optimale Umfeld für sich gefunden, um sich zu entwickeln, was man auch an seinen Leistungen sieht.“ Es sei sicher nicht der „verkehrte Weg“ gewesen.

