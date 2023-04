Mann überfährt Kollegin mit Radlader: Frau tot

Eine Frau ist am Donnerstag von einem Radlader überrollt worden und gestorben. Die 60-Jährige wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und von Feuerwehrleuten befreit, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie erlag am Unfallort - einer Kunststoffrecyclingfirma in Vechta - ihren Verletzungen.