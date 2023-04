Weil: Ende der Atomkraft ist Neustart für Energiewende

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil blickt optimistisch auf das bevorstehende Aus der Kernenergie in Deutschland. „Das Ende für die Atomkraft ist zugleich der endgültige Neustart für die Energiewende: Alle Beteiligten können jetzt voll und ganz den Schalter umlegen und sich auf den Ausbau der erneuerbaren Energien und die Nutzung grüner Wasserstofftechnologie konzentrieren“, teilte der SPD-Politiker am Freitag mit. Niedersachsen wolle mit einer „sicheren, sauberen und verlässlichen“ Energieversorgung vor allem aus Wind und Sonne der Motor dabei sein.

Weil bezeichnete die geplante Abschaltung der verbliebenen drei Atomkraftwerke am Samstag als einen historischen Tag. „Damit ziehen wir einen Schlussstrich unter den über Jahrzehnte währenden Konflikt um die Nutzung der Kernenergie“, sagte der Regierungschef. Er betonte, Niedersachsen wisse gerade vor dem Hintergrund der umstrittenen Atommülltransporte um das Konfliktpotenzial sowie um die Risiken und Gefahren der Technologie. „Die Kernenergie ist eben nicht „sauber“, sondern hinterlässt vielen Generationen einen hochgefährlichen strahlenden Abfall für Mensch und Umwelt“, sagte er.

Am Samstag geht das Atomkraftwerk Emsland in Lingen nach rund 35 Betriebsjahren vom Netz, zusammen mit den Reaktoren Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Isar 2 in Bayern. Das eigentlich schon für Ende 2022 geplante Ende der Atomstromproduktion in Deutschland war wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiekrise auf Mitte April verschoben worden.

