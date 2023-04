Organisierte Kriminalität: Fahnder gehen gegen Männer vor

Im Kampf gegen organisierte Betrugskriminalität sind Ermittler am Freitag in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gegen acht Tatverdächtige vorgegangen. Den Beschuldigten im Alter von 16 bis 22 Jahren werden unter anderem Delikte im gesamten Bundesgebiet mit mehr als 100.000 Euro Schaden vorgeworfen, wie die Polizei mitteilte. Durchsucht wurden demnach sieben Objekte in der Helmstedter Innenstadt und ein Wohnhaus in Sachsen-Anhalt.