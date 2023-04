Nach Unfalltod eines Zehnjährigen: Prozess am Landgericht

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Knapp vier Jahre nach dem Unfalltod eines zehn Jahre alten Jungen bei einem Klassenausflug in den Kreis Diepholz kommt es zum Prozess. Der Fall werde am Landgericht Verden verhandelt, sagte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag. Einen Termin für die Hauptverhandlung gebe es aber noch nicht, dieser werde derzeit mit den Anwälten abgestimmt. Die Staatsanwaltschaft Verden hatte im vergangenen Jahr Anklage wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen gegen einen Mitarbeiter des Waldpädagogikzentrums in Schwaförden erhoben. Zuvor hatten die „Wolfsburger Nachrichten“ berichtet.