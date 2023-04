700 neue Vokabeln: Sprachlern-App für Plattdeutsch erweitert

Plattdeutsch lernen geht seit einiger Zeit auch per App. Die Sprachlern-App „PlattinO“ des Plattdüütskbüros der Ostfriesischen Landschaft ist so gefragt, dass sie nun weiterentwickelt wurde.

Aurich (dpa/lni). Die erfolgreiche ostfriesische Sprachlern-App für Plattdeutsch „PlattinO“ ist um neue Kapitel mit Übungen und Vokabeln erweitert worden. „Bislang bestand die App aus dem Sprachniveau A1. Wir haben der App nun das Sprachniveau A2 hinzugefügt“, sagte Elke Brückmann vom Plattdüütskbüro des Kommunalverbandes Ostfriesische Landschaft in Aurich. Mit der neuen App-Version, die am Mittwoch vorgestellt wurde und nun abrufbar ist, sollen Lernende das Sprachniveau A2 erreichen - es steht nach dem europäischen Referenzrahmen für Sprachen für grundlegende Kenntnisse. Die Sprachlern-App bietet laut der Ostfriesischen Landschaft die Möglichkeit, die Regionalsprache von Grund auf zu lernen.

In der A2-Version begleiten die Nutzer wie zuvor die fiktive Familie Janssen aus Aurich, mit der Plattdeutsch bei verschiedenen Alltagssituationen geübt werden kann. In der Erweiterung geht es nun etwa um die Themen Ausbildung, Geburt, Hochzeit und Tod. Die Erweiterung von „PlattinO“, das Kürzel steht für „Plattdeutsch in Ostfriesland“, kostete mehrere Zehntausend Euro. Einen Großteil von 12 500 Euro übernahm der Verein Oostfreeske Taal.

Die neue Version hat zwar etwas weniger Kapitel als die A1-Ausgabe, bietet aber mit rund 700 Vokabeln etwa genau so viele neue Wörter zum Lernen an. „Das liegt daran, dass die Aufgaben jetzt in A2 natürlich wesentlicher komplexer geworden sind“, sagte Brückmann, die die App konzipiert. Neben Übungen etwa zum Hörverstehen, zur Aussprache und zur Rechtschreibung gibt es nun auch vier Grammatikkapitel etwa zu plattdeutschen Pluralformen und Steigerungsformen von Adjektiven.

Plattdeutsch per App zu lernen sei gefragt, sagte Brückmann. Knapp zwei Jahre nach dem Start des Angebotes sei die kostenlose App mittlerweile rund 60 000 Mal runtergeladen worden. Zudem gibt es Anfragen aus anderen Regionen, die App in weitere Varietäten der plattdeutschen Sprache zu übertragen. Ein erstes Projekt läuft dazu bereits für das Münsterländer Platt. Auch an einer weiteren Version für das Niveau B1 arbeitet das Plattdüütskbüro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen