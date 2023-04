Landespolitik SPD und CDU in Bremen gehen in heiße Phase des Wahlkampfs

Mit dem Ende der Ostertage beginnt für die Parteien in Bremen die heiße Phase des Landtagswahlkampfs mit hochkarätiger Unterstützung aus anderen Bundesländern. Die nächste Bremische Bürgerschaft wird in gut vier Wochen am 14. Mai gewählt.