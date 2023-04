Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall im Emsland

Bei einem Verkehrsunfall in Werlte (Landkreis Emsland) sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei mindestens zehn Menschen verletzt worden. An dem Unfall am Dienstagnachmittag waren vier Autos beteiligt, wie die Polizei mitteilte. Wie schwer die Verletzungen sind, war zunächst unbekannt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist vor Ort.