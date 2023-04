Wechselhaftes Wetter in Niedersachsen und Bremen erwartet

Nach teils milden Temperaturen am Ostermontag ändert sich das Wetter in Niedersachsen und Bremen. Es wird wechselhaft und eher kühl für die Jahreszeit – typisches Aprilwetter. „Tiefdruckgebiete bei den britischen Inseln sind der Grund, sie bringen feuchte Meeresluft nach Niedersachsen“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag. Die Folge sind viele Schauer und zeitweise kräftiger Westwind. Zum Dienstagabend lässt der Wind nach und es gibt weniger Regen. Die Temperaturen liegen bei 9 bis 11 Grad.

Hannover (dpa/lni). Nach teils milden Temperaturen am Ostermontag ändert sich das Wetter in Niedersachsen und Bremen. Es wird wechselhaft und eher kühl für die Jahreszeit – typisches Aprilwetter. „Tiefdruckgebiete bei den britischen Inseln sind der Grund, sie bringen feuchte Meeresluft nach Niedersachsen“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag. Die Folge sind viele Schauer und zeitweise kräftiger Westwind. Zum Dienstagabend lässt der Wind nach und es gibt weniger Regen. Die Temperaturen liegen bei 9 bis 11 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch wird es kalt, die Temperaturen sinken im Binnenland auf 0 Grad, an der Küste ist es mit etwa 5 Grad etwas milder. Am Mittwoch folgt dann die nächste Schlechtwetterfront. Am Vormittag setzt an der Küste Regen ein, auch im Binnenland wird es im Tagesverlauf nass. Die Temperaturen erreichen 11 bis 12 Grad, an der Küste gibt es teilweise stürmische Böen.

In der Nacht zum Donnerstag setzt sich das Aprilwetter fort, insbesondere an der Nordsee wird es wechselhaft mit vielen Schauern. Die Temperaturen sinken auf 3 bis 4 Grad. Auch am Donnerstag gibt es wechselhaftes Wetter mit einzelnen Schauern und Temperaturen bei 12 Grad.

