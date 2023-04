Frau zieht sich bei Brand schwere Verbrennungen zu

Eine 32 Jahre alte Frau hat sich bei einem Brand in einer Wohnung in Salzgitter schwere Verbrennungen an den Unterarmen zugezogen. Nach ersten Ermittlungen kam es am Sonntagabend wegen einer unsachgemäßen Verwendung eines Campingkochers zu einer Verpuffung und einem anschließenden Brand in der Küche, wie die Polizei am Montag mitteilte. Polizei und Feuerwehr mussten die Wohnungstür gewaltsam öffnen, um die Frau und ihre drei Kinder im Alter von 2, 10 und 14 Jahren zu retten. Die Frau kam in ein Krankenhaus, die Kinder blieben unverletzt.