Autofahrer rammt Fußgänger und fährt weiter

Ein Unbekannter hat mit seinem Auto einen Fußgänger in Haren (Landkreis Emsland) erfasst und anschließend seine Fahrt fortgesetzt. Der 30-jährige Fußgänger wurde bei der Kollision schwer verletzt und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Er sei am Sonntagabend mit zwei weiteren Personen am linken Fahrbahnrand gegangen, als der Wagen ihn rammte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zu der Tat und dem unbekannten Fahrzeugführer geben können.